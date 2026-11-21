2025 wurden bundesweit mehr als 27.000 Räumungen vollstreckt. Wegen einer geänderten Erfassung lassen sich die Zahlen allerdings nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichen.

Berlin (dpa) – In Deutschland sind im vergangenen Jahr 27.446 Zwangsräumungen vollstreckt worden. Rechnerisch sind das mehr als 75 Fälle pro Tag. Die «Rheinische Post» berichtete am Samstag darüber unter Berufung auf eine Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken. Das Ministerium verwies auf dpa-Anfrage auf bereits veröffentlichte Zahlen des Bundesamts für Justiz. Der überwiegende Teil der Räumungen betraf der Statistik zufolge Wohnraum.

Statistik seit 2025 erweitert

Für 2024 weist die Antwort 34.971 Räumungsaufträge aus. Seit 2025 erfasst die Statistik zur Arbeit der Gerichtsvollzieher neben den Aufträgen auch tatsächlich vollzogene Räumungen. Ein Ministeriumssprecher erklärte, deshalb seien die Zahlen mit den Vorjahren nicht oder nur sehr eingeschränkt vergleichbar.

Die meisten vollstreckten Räumungen gab es in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 6.000 Fällen. Bayern kam auf mehr als 3.400, Berlin auf knapp 2.300. Für 2025 verzeichnete die Statistik außerdem rund 41.200 Räumungsaufträge.

Der Bundesregierung liegen eigenen Angaben zufolge keine Erkenntnisse dazu vor, welche Haushalte von Zwangsräumungen betroffen sind und wie viele Menschen dadurch wohnungslos werden, wie die Zeitung weiter berichtete.

Linke verlangt besseren Mieterschutz

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Mirow, Sprecherin für soziales Wohnen, fordere mehr Schutz für Mieterinnen und Mieter sowie einen sofortigen Stopp von Räumungen, wenn Betroffenen Wohnungslosigkeit drohe. Als akute Maßnahme solle ein gesetzliches Wintermoratorium eingeführt werden, sagte Mirow der «Rheinischen Post». Sie verwies auf das Menschenrecht auf Wohnen und den damit verbundenen Schutz vor Zwangsräumungen.