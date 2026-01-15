In Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen wird ein 17-Jähriger schwer verletzt gefunden und stirbt. Die Polizei nimmt ein Mädchen fest – sie spricht von Notwehr. Was die Ermittler bisher sagen.

Castrop-Rauxel (dpa) - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen stark blutend von einem Passanten entdeckt worden und trotz Rettungsmaßnahmen gestorben. Ein gleichaltriges Mädchen sei daraufhin an ihrer Wohnadresse festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie berufe sich auf eine Notwehrsituation. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Die Leiche des 17-Jährigen sollte noch am Vormittag obduziert werden. Zur Art der Verletzung machten die Ermittler zunächst keine Angaben.