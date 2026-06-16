Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien wird in Göttingen ein Polizist schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist zunächst auf der Flucht - dann aber stellt er sich.

Göttingen (dpa) – Nach einem Schuss auf einen Polizisten bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien im niedersächsischen Göttingen hat sich der Tatverdächtige bei der Polizei gemeldet. Der 16-Jährige, nach dem wegen versuchten Totschlags mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht wurde, habe sich am frühen Dienstagabend in Begleitung eines Rechtsanwalts bei der Polizei in Göttingen gestellt, teilten die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit.

Der 16-Jährige gelte als dringend verdächtig, am Samstagabend gegen 22.15 Uhr bei der Auseinandersetzung der beiden rivalisierenden Großfamilien in der Göttinger Innenstadt mutmaßlich mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe abgegeben zu haben. Dabei war ein Polizeibeamter schwer verletzt worden. Er kam auf die Intensivstation. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, den Hintergründen und dem Tatmotiv dauern noch an. Die Polizeiinspektion Göttingen hat eine Mordkommission eingerichtet.