Das Geld liegt in Moskau bisweilen auf der Straße – allerdings ist das russisches Kleingeld. Nun haben zwei Jungen eine Damenhandtasche mit 88.000 Dollar gefunden. Eine größere Summe verbrannten sie.

Moskau (dpa) – Zwei Jugendliche haben in Moskau vor einem Hochhaus eine Handtasche mit 88.000 Dollar (75.862 Euro) Bargeld gefunden. Das Geld teilten sie laut Polizei teils unter sich auf und verbrannten auch eine große Summe. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte ein sieben Jahre altes Mädchen die Tasche seiner Mutter aus dem Fenster geworfen.

Grund sei ein Streit zwischen Mutter und Tochter gewesen, bei dem das Kind alles gegriffen habe, was ihm in die Hände fiel und aus dem Fenster warf, sagte ein Polizist der russischen Boulevardzeitung «Komsomolskaja Prawda» («KP»). Den Ermittlern zufolge behielten die Jungen einen Teil des Geldes für sich und verbrannten etwa 5.000 Dollar, wie das Blatt berichtete.

Die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete nach Angaben der Fahnder: «Nachdem alle Umstände des Vorfalls geklärt sind, werden 83.000 Dollar an die rechtmäßige Eigentümerin zurückgegeben.» Keine Informationen gab es dazu, wieso die Frau aus dem Moskauer Stadtbezirk Meschanski so viel Bargeld in einer fremden Währung bei sich hatte.

Einer der Jungen erzählte seinen Eltern von dem Geld

Für das Geld – umgerechnet 7,1 Millionen Rubel – gebe es im Moskauer Gebiet schon eine kleine Wohnung zu kaufen, rechnete die «KP» vor. «Zunächst wollten die Kinder das Geld verstecken, um es später bei der Bank in Rubel umzutauschen», sagte ein Mitarbeiter bei der Strafverfolgungsbehörde der Zeitung. «Doch schnell wurde ihnen klar, dass sie das Geld bei der Bank nicht selbst umtauschen konnten. Deshalb erzählte einer der Jungen seinen Eltern von dem gefundenen Geld.»

Die Eltern hätten sich dann bei der Polizei gemeldet, wo die Eigentümerin der Tasche bereits den Verlust angezeigt hatte. Laut «KP» könnten die Eltern der Jungen verpflichtet werden, das fehlende Geld zu ersetzen. Der Anwalt Andrej Mischonow wies darauf hin, dass solche Funde immer bei der Polizei gemeldet und dem Eigentümer zurückgegeben werden müssten. Sonst könne es sich um eine Straftat handeln, für die in Russland bis zu zehn Jahren Straflager drohten.