Ein Flugbegleiter erleidet auf dem Weg von Tel Aviv nach Frankfurt einen lebensbedrohlichen Allergieschock. Ein israelischer Intensivmediziner rettet ihn – doch die Maschine muss notlanden.

Tel Aviv (dpa) - Als ein Flugbegleiter plötzlich kaum noch Luft bekam, war ein Notarzt unter den Passagieren zur Stelle. Auf einem Lufthansa-Flug von Tel Aviv nach Frankfurt erlitt das Besatzungsmitglied nach israelischen Medienberichten nach dem versehentlichen Verzehr von Sesam eine lebensbedrohliche allergische Reaktion.

Der israelische Arzt griff ein, nachdem ein erster Versuch mit einem EpiPen erfolglos geblieben war. Mit dem Autoinjektor können sich Betroffene bei einer schweren allergischen Reaktion eine fest dosierte Adrenalinspritze verabreichen.

Arzt entdeckt lebensbedrohliche Situation

«Als ich nach hinten kam, sah ich eine Menschentraube», erzählte Uriel Trahtemberg, Leiter der Intensivstation des Galilee Medical Center in Naharija, dem israelischen Fernsehsender N12. «Einer der Flugbegleiter lag halb bewusstlos auf dem Boden.» Zwei weitere Ärzte, eine Gynäkologin und ein Neurologe, hätten sich bereits um ihn gekümmert. «Ich sagte ihnen, dass ich Intensivmediziner bin, und sie waren erleichtert.»

Der Zustand des Flugbegleiters habe sich bei dem Vorfall am Sonntagabend rasch verschlechtert. Er sei verwirrt gewesen, seine Lippen seien angeschwollen und er habe erneut das Bewusstsein verloren, berichtete Trahtemberg.

Der Arzt öffnete daraufhin den medizinischen Notfallkoffer an Bord, zog Adrenalin auf eine Spritze und verabreichte dem Mann das Medikament. «Die Dosierungen kenne ich auswendig. Das Ganze spielte sich innerhalb von etwa fünf Minuten ab. Nach der Injektion stabilisierte sich sein Zustand.»

Notlandung in Belgrad

Doch die Gefahr sei damit nicht gebannt gewesen. «Kurz darauf durfte ich mit dem Piloten sprechen. Ich erklärte ihm, dass Lebensgefahr bestehe und wir unbedingt landen müssten.»

Die Wirkung von Adrenalin sei zeitlich begrenzt, erklärte Trahtemberg. Patienten mit einem allergischen Schock müssten ins Krankenhaus. Tatsächlich habe der Flugbegleiter wenig später erneut das Bewusstsein verloren, gezittert und einen starken Blutdruckabfall erlitten.

Die Maschine landete deshalb in Belgrad, wo ein Krankenwagen den Flugbegleiter abholte. Die Lufthansa bestätigte auf Anfrage, dass es am Sonntagabend aufgrund der Erkrankung eines Crew-Mitglieds zu einer außerplanmäßigen Landung in Belgrad gekommen sei. Eine neue Crew habe das Flugzeug übernommen. Es sei noch ein Tankstopp in Wien notwendig gewesen. Auf die Frage, wie es dem Crew-Mitglied inzwischen gehe, verwies das Unternehmen auf die Persönlichkeitsrechte, die gewahrt werden sollten.

«Ein EpiPen sieht aus wie ein einfaches Gerät, aber man muss wissen, wie man ihn richtig anwendet», sagte Trahtemberg abschließend. «Es ist eine große Ehre, jemandem in einer solchen Situation helfen zu können.»