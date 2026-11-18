Männer, Frauen und Kinder des Awá-Volkes tauchen mit Speeren und Halsketten am Rande des Regenwalds auf. Eine Menschenrechtsorganisation spricht von einem «beunruhigenden Zeichen».

Rio de Janeiro (dpa) - Es war ein ungewöhnliches Auftauchen im Amazonasgebiet, das Fragen aufwirft: Rund 20 isoliert lebende Ureinwohner des Awá-Volkes haben kurzzeitig ihren geschützten Lebensraum verlassen und sich in einem Dorf am Rand des Regenwaldes gezeigt. Die Indigenen wurden seit Montag mehrmals in der Nähe des indigenen Dorfes Tawari im Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens gesichtet, wie die Indigenenbehörde Funai mitteilte. Dort unterhält die Behörde einen Außenposten.

Ein von Dorfbewohnern des Volkes der Guajajara aufgenommenes Video, das die Menschenrechtsorganisation Survival International veröffentlichte, zeigt meist unbekleidete Männer, Frauen und Kinder, die zwischen Büschen am Waldrand stehen. Sie tragen Halsketten und einige von ihnen auch lange Speere. Laut einem Bericht des Fernsehsenders Globo hat es in der Region seit mindestens 50 Jahren keine Begegnungen dieser Art mehr gegeben.

Die Begegnung wirft Fragen auf

Warum die Ureinwohner den Kontakt zur Außenwelt suchten, war zunächst unklar. Das Amazonasgebiet steht unter Druck: Abholzung, illegaler Bergbau, Agrarwirtschaft und eingeschleppte Krankheiten bedrohen die Lebensweise der indigenen Völker. Die Awá sind ein Jäger-und-Sammler-Volk.

Funai sprach in einer Mitteilung von «Sichtungen und Annäherungen», die am Montagmorgen (Ortszeit) in der Nähe des Funai-Postens und des Dorfes Tawari im indigenen Territorium Arariboia begonnen hätten. «Sie brauchen Wild, sie brauchen Fische zum Fangen, sie brauchen Früchte zum Sammeln. Wir wissen also nicht, welche Faktoren sie zu dieser Annäherung im indigenen Territorium Arariboia bewegt haben könnten», sagte die Leiterin von Funai, Lucia Alberta Baré, dem Sender Globo.

Die Awá sprechen eine andere Sprache als die Bewohner des Dorfes Tawari, die dem Guajajara-Volk angehören, wie der Anführer Olímpio Santos Guajajara sagte. Die Besucher hätten zwar versucht, zu kommunizieren. Die Sprachbarriere habe es jedoch erschwert, sagte er. Ihm zufolge wird vermutet, dass sie auf der Suche nach Hilfe oder Lebensmitteln waren.

Survival International: «Beunruhigendes Zeichen»

Laut Survival International baten die Awá bei der ersten Begegnung um Nahrung. Die Dorfbewohner hätten ihnen Yamswurzeln gegeben, hieß es. Die Awá seien anschließend in den Wald zurückgekehrt. «Dies ist ein beunruhigendes Zeichen dafür, wie die fortgesetzte Zerstörung ihrer Wälder isolierte Völker in ernste Gefahr bringt», sagte die Direktorin der Organisation, Caroline Pearce.

Der brasilianische Anthropologe Uirá Garcia sagte, dass die aufgetauchten Indigenen abgemagert ausgesehen hätten. Zudem sei die Gruppe, die sich aus der Isolation begab, ungewöhnlich groß gewesen. «Das hat mich sehr beeindruckt», sagte er Globo. Die historischen Aufzeichnungen zeigten vergleichbare Fälle kleinerer Gruppen, die früher aus dem Regenwald herausgekommen seien - etwa zwei Familien mit insgesamt rund sieben Menschen, sagte der Forscher. «Jetzt ist es eine Gruppe, praktisch ein ganzes Dorf.»

Die Indigenen sind der Gefahr von Infektionen ausgesetzt

Die Awá werden laut Funai permanent überwacht. Nicht alle Mitglieder des Volkes haben sich entschieden, in Abgeschiedenheit zu leben. Wegen der begrenzten Kontakte der isolierten Völker mit bestimmten Krankheitserregern sei die Ansteckungsgefahr hoch. Es komme darauf an, den Schutz von Leben, Gesundheit und Autonomie der Awá zu gewährleisten und ihr Recht auf Selbstbestimmung zu respektieren.

Die indigenen Völker haben in Brasilien das Recht, selbstbestimmt zu entscheiden, wie und wann sie Beziehungen zu anderen indigenen Gruppen oder zur umliegenden Gesellschaft aufnehmen, wie Funai mitteilte. «Daher bedeuten gelegentliche Annäherungen oder Interaktionen nicht zwangsläufig, dass sie ihre Isolation aufgeben oder einen dauerhaften Kontaktprozess einleiten.»