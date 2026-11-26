Die Polizei rückt in Hamburg zu einem größeren Einsatz aus wegen mutmaßlich gefundener Leichenteile. Der Hintergrund entpuppte sich als ein ganz anderer.

Hamburg (dpa) - Mit einem größeren Aufgebot hat die Hamburger Polizei zunächst nach mutmaßlichen Leichenteilen am Isebekkanal gesucht – diese stammten allerdings nicht von einem Lebewesen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um Teile einer Puppe handelte, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Der Isebekkanal mündet in die Alster.

Wer dahintersteckt, ist laut Polizei noch unbekannt. Bilder vom vermeintlichen Tatort sahen aus wie ein Polizeieinsatz mit ernstem Hintergrund: Ermittler standen am Wasser, Taucher waren im Einsatz, die Mordkommission ermittelte, Absperrbänder und mehrere Streifenwagen waren zu sehen.

Ein Passant hatte nach früheren Polizeiangaben am Nachmittag ein Leichenteil im Kanal entdeckt. Kurze Zeit später wurde den Angaben zufolge von Ermittlern im Umfeld des Kanals ein weiteres Leichenteil gefunden. Nach mehreren Stunden gab es Entwarnung. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.