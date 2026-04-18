Der Mann wird in seiner Heimat per Haftbefehl gesucht. Er soll eine sechsjährige Freiheitsstrafe absitzen. Jetzt ist er im mexikanischen Badeort Cancún den Fahndern ins Netz gegangen.

Cancún (dpa) – Sicherheitskräfte haben im mexikanischen Badeort Cancún einen der meistgesuchten Verbrecher Europas festgenommen. Der 48-jährige Ungar war in seiner Heimat wegen Drogenhandels zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Seine Auslieferung werde nun vorbereitet, teilte das mexikanische Sicherheitsministerium mit. Die Polizeibehörde Europol führte den Mann als einen der meistgesuchten Kriminellen Europas.

Mexiko ist eine wichtige Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel. Mexikanische Kartelle kontrollieren große Teile des Kokainschmuggels aus Südamerika in die USA und nach Europa sowie die Herstellung synthetischer Drogen.