Sommer ohne Ende
Hitzealarm am Sonntag: Wo es wieder heiß wird
Niedrigwasser an der Elbe
Der Sonntag dürfte wieder verbreitet heiß werden. (Archivbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Süddeutschland schwitzt: Der Wetterdienst warnt vor Hitzebelastung. Wer jetzt draußen unterwegs ist, sollte aufpassen.

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Offenbach (dpa) – Der Sonntag wird in einigen Regionen Deutschlands wieder schweißtreibend. Für Teile Süddeutschlands hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Hitze herausgegeben. Sie gilt ab 11.00 Uhr für Gebiete in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die Hitzebelastung könne für Menschen gefährlich werden und zu Problemen mit der Gesundheit führen. Weiter heißt es: «Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.»

Der Vorhersage zufolge wird es heute verbreitet heiß, in Süddeutschland bei Werten um die 35 Grad sogar teils sehr heiß. Lediglich im äußersten Nordwesten werde die 30-Grad-Marke nicht überschritten.

Drohen wieder Gewitter?

Der Wetterdienst erwartet überwiegend freundliches Wetter. Im Tagesverlauf können dann aber auch Wolken aufziehen. «Dazu bilden sich bevorzugt über dem Bergland im Südwesten Quellwolken, die vereinzelt Schauer oder auch ein Gewitter bringen», teilte der DWD am Samstag mit.

Eine größere Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht. «Während am Dienstag und Mittwoch die Temperaturkurve eine vorübergehende Delle hinlegt, die in Süddeutschland nur geringe Auswirkungen hat, dringen in der zweiten Wochenhälfte erneut wärmere Luftmassen nach Norddeutschland vor», heißt es in der Prognose. Im Südwesten könnten es wieder mit mehr als 35 Grad werden.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-503207/1

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