Nebel, dichte Wolken und Regen prägen das Wetter in den nächsten Tagen. Der Deutsche Wetterdienst sieht in manchen Regionen aber auch die Chance auf etwas Sonne. Die Temperaturen gehen zurück.

Offenbach (dpa) – Der Herbst in Deutschland zeigt sich verbreitet weiterhin trüb. Am Sonntag wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielfach stark bewölkt, teils neblig. Vor allem im Südosten fällt zeitweise Regen, oberhalb von 1.000 Metern Schnee.

Im Tagesverlauf sollte es dann etwas auflockern, besonders in der Südhälfte und in einem Streifen vom Südwesten zur Ostseeküste kann sich ab und an die Sonne zeigen, wie Meteorologe Markus Eifried erläuterte. Von der Nordsee her bleiben die Wolken dicht. Die Temperaturen liegen demnach bei 6 bis 13 Grad.

Die neue Woche beginnt laut Vorhersage im äußersten Süden erneut neblig-trüb. Es bestehen aber vom Südwesten bis zur Uckermark Chancen zu Auflockerungen. Nordwestlich davon sorgt eine sich abschwächende Kaltfront für etwas Regen. Die Temperaturen erreichen 4 bis maximal 13 Grad.

Am Dienstag dauert das wolkenreiche Wetter der DWD-Vorhersage zufolge an. Auflockerung sind am ehesten im Südwesten und im äußersten Norden zu erwarten. Sonst kann es aus der Wolkendecke leichten Sprühregen geben. Das Thermometer zeigt nur noch 4 bis 11 Grad. Zur Wochenmitte rechnet DWD-Meteorologe Eifried lediglich an der See und am Niederrhein noch mit zweistelligen Temperaturen.