In der Öffentlichkeit werden heimlich Frauen per Smart Glasses gefilmt, die Videos landen im Netz. Die Pariser Justiz ermittelt nun. Den Tätern drohen hohe Strafen.

Paris (dpa) – Weil Frauen auf der Straße heimlich mit sogenannten Smart Glasses gefilmt und die Videos online gestellt wurden, hat die Pariser Staatsanwaltschaft Vorermittlungen eingeleitet. Den Tätern drohen zwei Jahre Haft und 45.000 Euro Geldstrafe, wie die Justizbehörde mitteilte. Zuvor hatten mehrere Frauen Anzeige wegen Verletzung der Privatsphäre erstattet.

Bericht: Frauen für Videos gezielt provoziert

Die Staatsanwaltschaft spricht von einer steigenden Tendenz, Frauen in der Öffentlichkeit ohne deren Einwilligung mit Datenbrillen zu filmen und die Aufnahmen anschließend in sozialen Medien zu posten. Teils ermittelt sie in dem Zusammenhang auch zu sexuellen Übergriffen. Dem Sender France Info zufolge würden Männer dabei gezielt Frauen belästigen und provozieren und dabei ihre Reaktion heimlich mit der Brille filmen.

Véronique Béchu, Leiterin des Observatoriums gegen digitale Gewalt e-Enfance, sagte bei France Info, es gebe ganze Konten, die ausschließlich solche Videos verbreiteten. Béchu forderte, es müssten nicht bloß die Videos gelöscht, sondern die Konten geschlossen werden.

Smart Glasses sind mit einer Kamera und Mikrofon ausgestattete Brillen, die sich optisch kaum von gewöhnlichen Brillen unterscheiden. Die Pariser Justiz hat jüngst auch getestet, ob mit den Brillen andere Straftaten begangen werden können – etwa das Abgreifen von Zugangsdaten wie Pins oder Passwörtern.