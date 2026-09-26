Hawaii und Mexiko bereiten sich auf heftige Regenfälle und starke Winde durch die Hurrikane «Nolo» und «Polo» vor. Was Behörden und Bevölkerung jetzt tun.

Honolulu/Comondú (dpa) – Wegen der pazifischen Hurrikane «Nolo» und «Polo» werden auf Hawaii und in Mexiko Vorbereitungen getroffen. Laut dem US-Hurrikanzentrum NHC in Miami befand sich «Nolo» am Samstag nahezu stationär rund 235 Kilometer südlich der Insel Hawaii mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 165 Kilometern pro Stunde. Der starke Wirbelsturm «Polo» soll unterdessen am Montag im Nordwesten Mexikos auf Land treffen.

Die US-Regierung genehmigte Bundeshilfe für präventive Schutzmaßnahmen auf Hawaii, wie Gouverneur Josh Green mitteilte. «Der Schutz der Bevölkerung von Hawaii hat für uns oberste Priorität», erklärte Green am Freitagabend (Ortszeit). «Nolo» soll an der Inselkette vorbeiziehen. Es sei jedoch mit heftigen Regenfällen, starkem Wind und hohen Wellen zu rechnen, teilte das NHC mit. Menschen füllten Sandsäcke, um ihre Häuser vor Überschwemmungen zu schützen.

Mexiko bereitet sich auf die Ankunft von «Polo» vor

Vor Mexiko nimmt «Polo» als starker Hurrikan Kurs auf die Halbinsel Niederkalifornien. Der Sturm zieht mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde über das Meer und dürfte am Montag in etwas abgeschwächter Form die Westküste des Bundesstaates Baja California Sur erreichen. Mehr als 1.200 Soldaten wurden zur Unterstützung der Bevölkerung in die Region entsandt. Rund 170 Notunterkünfte stehen für betroffene Menschen notfalls bereit, wie die örtliche Regierung mitteilte.

Das besonders starke Klimaphänomen El Niño sorgt in diesem Jahr für eine ungewöhnliche Hurrikansaison. Während sich im Pazifik bereits neun Hurrikane gebildet haben – drei davon in der höchsten Kategorie 5 -, hat sich im Atlantik bisher kein einziger Hurrikan entwickelt. Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni und endet jeweils am 30. November.