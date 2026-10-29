Eine Explosion zerstört große Teile eines Wohnhauses. Am Tag danach finden die Einsatzkräfte in den Trümmern zwei Tote.

Regensburg (dpa) - Nach der heftigen Explosion und dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg haben Einsatzkräfte zwei Leichen gefunden. Wenige Stunden nach dem Fund eines toten Mannes wurde am Nachmittag ein weiterer Mensch in den Trümmern entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach Angaben der Polizei soll es sich bei dem Mann um einen der beiden zuvor vermissten Menschen handeln. Die Identifizierung der zweiten Person sei bislang noch nicht möglich gewesen.

Ursache noch unklar

Die Explosion ereignete sich am frühen Mittwochmorgen und zerstörte einen großen Teil des Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht der Detonation waren Teile der Fassade hinaus gerissen worden - über zwei Etagen klafft ein dunkles schwarzes Loch. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt zudem eine Rauchvergiftung.

Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nachdem am Morgen die Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk gegen einen Einsturz beendet worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Haus betreten. Rund 30 Stunden nach dem Unglück fanden sie am Mittag den ersten Leichnam beim Wegräumen von Schutt mit einem Bagger im Inneren des Gebäudes, den zweiten dann etwas später.