Die beiden abtrünnigen Royals waren zuletzt 2018 im Namen der Krone in Australien. Nun reisen sie auf eigene Faust. Doch der royale Zauber verfängt trotzdem.

Melbourne (dpa) – Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) haben bei ihrer Australienreise Umarmungen ausgeteilt. Das Paar war am Dienstagfrüh (Ortszeit) zu einem viertägigen Besuch in Down Under eingetroffen.

Die beiden wurden von Hunderten Schaulustigen begrüßt, als sie einen Stopp im Royal Children’s Hospital in Melbourne einlegten. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, lagen sich Meghan und eine vierjährige Patientin namens Lily in den Armen, nachdem das Kind ein selbstgeschriebenes Willkommensplakat und Blumen überreicht hatte. Harry schloss die Mutter einer 13 Jahre alten Patientin in die Arme.

Archie und Lilibet bleiben zu Hause

«Wir lieben Prinz Harry in Melbourne, wir lieben ihn alle so sehr, einfach die ganze Königsfamilie», sagte eine 17-Jährige laut PA.

Das Paar, das sich vor mehr als sechs Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt hat, reist auf eigene Faust durch den fünften Kontinent. Im Auftrag der Krone waren die beiden zuletzt 2018 in Australien unterwegs. Ihre beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sind Berichten zufolge im US-Bundesstaat Kalifornien geblieben, wo die Familie seit Längerem lebt.

In der alten Heimat sind Harry und besonders Meghan nicht mehr sonderlich gut gelitten. Die BBC berichtete mit kritischem Unterton, dass die beiden nicht nur Besuche bei wohltätigen Organisationen, sondern auch bezahlte Auftritte im Programm hätten.