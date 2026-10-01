In Hamburg, Berlin und Bremen leben vergleichsweise junge Menschen. Anders sieht es dagegen in ostdeutschen Flächenländern aus. Wie hat sich das Durchschnittsalter in Deutschland generell entwickelt?

Wiesbaden (dpa) – Hamburg war zum Jahresende 2025 das jüngste Bundesland in Deutschland, am ältesten war die Bevölkerung im Schnitt in Sachsen-Anhalt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor.

Erwartungsgemäß leben in den Stadtstaaten demnach eher jüngere Leute: In Hamburg waren die Menschen laut Statistik durchschnittlich 42,3 Jahre alt, gefolgt von Berlin (42,8 Jahre) und Bremen (43,2 Jahre). Die älteste Bevölkerung wies dagegen Sachsen-Anhalt auf mit durchschnittlich 48,4 Jahren. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (48,3 Jahre) und Thüringen (48,2 Jahre) war das Durchschnittsalter demnach vergleichsweise hoch.

Mecklenburg-Vorpommern am stärksten gealtert

Wo ist die Bevölkerung innerhalb von 15 Jahren besonders stark gealtert? Hier liegt den Angaben zufolge Mecklenburg-Vorpommern vorn. Das Durchschnittsalter stieg dort im Vergleich zu 2011 um 2,5 Jahre. Das Bundesland mit der geringsten Alterung sei dagegen Bremen, wo ein Rückgang von 0,7 Jahre verzeichnet wurde. «Die Bevölkerung in dem Stadtstaat wurde also im Schnitt etwas jünger», erklärten die Statistiker.

Und wie sieht es generell in Deutschland aus?

«Insgesamt ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung innerhalb der letzten 15 Jahre um gut ein Jahr gestiegen: 2011 hatte es noch bei 43,9 Jahren gelegen, Ende 2025 betrug es 45 Jahre», hieß es.

Zudem gilt laut der Daten: Je ländlicher eine Gemeinde in Deutschland ist, desto stärker ist sie in den vergangenen 15 Jahren gealtert.

In den Großstädten habe das Durchschnittsalter von 2011 bis 2025 nur leicht zugenommen: und zwar von 43,2 auf 43,5 Jahre.

Dagegen sei das Durchschnittsalter in Landgemeinden um 2,5 Jahre gestiegen: von 44,3 auf 46,8 Jahre.

Auch bei Kleinstädten habe sich das Durchschnittsalter vergleichsweise deutlich erhöht: um 2,2 Jahre von 44,1 auf 46,3 Jahre.

Bei Mittelstädten – mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern – stieg das Durchschnittsalter um 1,6 Jahre von 43,8 auf 45,4 Jahre.

Das Bundesamt gab die Daten auf Basis einer Auswertung von rund 10.500 Gemeinden bekannt.