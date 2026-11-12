Mehrere Hundert Polizisten durchsuchen Wohnungen und Treffpunkte des «Gremium MC». Der Rockerclub gilt als größte nationale «Outlaw Motorcycle Gang» – ein bedeutendes Chapter wird nun verboten.

Weil der Stadt (dpa) - Wegen des Verdachts krimineller Aktivitäten haben Hunderte Polizisten Wohnungen und Treffpunkte der Rockergruppe «Gremium MC» in mehreren Bundesländern durchsucht. Das baden-württembergische Innenministerium hat den Verein «Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye» sowie den Teilorganisationen in Böblingen und Leonberg verboten, wie die Behörde mitteilte. Zunächst hatten «Schwäbische Zeitung» und «Bild» über die Razzia berichtet.

Mehr als 800 Polizisten durchsuchten demnach rund 50 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Bislang wurden 23 Fahrzeuge, über 30 Waffen und größere Barvermögen sichergestellt. Mit Sturmhauben bekleidete Beamte durchsuchten etwa Räumlichkeiten in Weil der Stadt im Kreis Böblingen.

Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) informierte am Vormittag in Ludwigsburg die Öffentlichkeit. «Mit dem größten und umfassendsten Landesverbotsverfahren, das es bei uns je gegeben hat, zeigen wir klare Kante gegen kriminelle Rockergruppierungen», teilte er mit.

Gewalt, Drohungen und Einschüchterungen

«Dieser Schlag trifft eines der mitgliederstärksten Chapter des Gremiums MC in Deutschland», sagte Hagel über die «Nomads Bosporus Türkiye». Die gewalttätige Durchsetzung eigener Machtinteressen und Gebietsansprüche seien prägende Ziele des Vereins. «Mit martialischen Musikvideos, einschüchternden Botschaften und demonstrativem Auftreten wird öffentlich ein Bild der Stärke und Unantastbarkeit vermittelt.»

Der Verein sei in den letzten Jahren mit einer erheblichen Anzahl von Straftaten in Erscheinung getreten, etwa gefährliche Körperverletzung mit einer Schusswaffe, räuberische Erpressung, Bedrohungen und Nötigungen sowie weitere Waffen-, Betäubungsmittel- und Körperverletzungsdelikte. «Mit dem Verbot werden die organisatorischen und finanziellen Strukturen der Gruppierung zerschlagen», sagte Hagel.

Kutten und Waffen auf Instagram

Die Gruppe beschreibt sich selbst auf Facebook als bestes Beispiel dafür, dass «Menschen aus verschiedenen Kulturen und Glauben miteinander stark sein können». Auf dem Instagram-Kanal des Chapters posieren Männer mit Kutten und Waffen zu bedrohlicher Musik.

Als Chapter wird laut Bundeskriminalamt die kleinste Organisationseinheit von Rockerclubs bezeichnet. Rockergangs sind demnach hierarchisch gegliedert und weisen ein strenges Reglement «mit teilweise drastischen Strafandrohungen bei Regelverstößen» auf.

Bereits Ärger mit anderem Chapter

Der Gremium Motorcycle Club (Gremium MC) wurde 1972 in Mannheim gegründet. Im Jahr 2021 war bereits die Ortsgruppe «Gremium MC Southgate» aus dem Raum Heidelberg wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität verboten worden. Es ging um Körperverletzungs- und Nötigungsdelikte sowie eine besonders schwere räuberische Erpressung.

Das Innenministerium beschrieb den «Gremium MC Germany» damals als die größte nationale «Outlaw Motorcycle Gang». Der Club strebe «territorialen und finanziellen Machtzuwachs» innerhalb der Rockerszene an und versuche regelmäßig, entsprechende Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen. Das Motorrad sei dabei kein wesentliches Identifikationsmerkmal.

Mehr als 2.000 Mitglieder im Südwesten

Die Bezeichnung «Outlaw Motorcycle Gang» wird laut dem aktuellen Sicherheitsbericht Baden-Württembergs für Rockergruppierungen verwendet, die das Gewaltmonopol des Staates ablehnen und häufig der Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. «Zu ihren Betätigungen gehören insbesondere Schutzgelderpressung, Drogenhandel und Zuhälterei.»

In Baden-Württemberg gibt es laut aktuellem Sicherheitsbericht 154 Ortsgruppen von Rockergruppierungen. Die Ortsgruppen - auch als Chapter oder Charter bezeichnet - zählen demnach mehr als 2.000 Mitglieder.