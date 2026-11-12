Mehrere Hundert Polizisten durchsuchen Wohnungen und Treffpunkte des «Gremium MC». Der Rockerclub gilt als größte nationale «Outlaw Motorcycle Gang» – ein bedeutendes Chapter wird nun verboten.

Weil der Stadt (dpa) - Wegen des Verdachts krimineller Aktivitäten durchsuchen mehrere Hundert Polizisten in Baden-Württemberg derzeit Wohnungen und Treffpunkte der Rockergruppe «Gremium MC». Hintergrund ist ein Verbot der Untergruppe «Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye» sowie der Chapter in Böblingen und Leonberg, wie das Innenministerium mitteilte.

Mit Sturmhauben bekleidete Beamte durchsuchten etwa Räumlichkeiten in Weil der Stadt im Kreis Böblingen und überprüften auch Fahrzeuge vor der Tür, wie ein Beobachter in schilderte. Innenminister Manuel Hagel (CDU) will am Vormittag in Ludwigsburg die Öffentlichkeit über den Schritt informieren. Zunächst hatten «Schwäbische Zeitung» und «Bild» über die Razzia berichtet.

Martialisches Auftreten in sozialen Medien

Es handle sich bei den «Nomads Bosporus Türkiye» um ein bedeutendes Chapter, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Gruppe beschreibt sich selbst auf Facebook als bestes Beispiel dafür, dass «Menschen aus verschiedenen Kulturen und Glauben miteinander stark sein können». Auf dem Instagram-Kanal des Chapters posieren Männer mit Kutten und Waffen zu bedrohlicher Musik.

Als Chapter wird laut Bundeskriminalamt die kleinste Organisationseinheit von Rockerclubs bezeichnet. Rockergangs sind demnach hierarchisch gegliedert und weisen ein strenges Reglement «mit teilweise drastischen Strafandrohungen bei Regelverstößen» auf.

Bereits Ärger mit anderem Chapter

Der Gremium Motorcycle Club (Gremium MC) wurde 1972 in Mannheim gegründet. Im Jahr 2021 war bereits die Ortsgruppe «Gremium MC Southgate» aus dem Raum Heidelberg wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität verboten worden. 160 Polizisten hatten damals mehr als ein Dutzend Objekte der Rockergruppe im Regierungsbezirk Karlsruhe durchsucht. Es ging um Körperverletzungs- und Nötigungsdelikte sowie eine besonders schwere räuberische Erpressung.

Das Innenministerium beschrieb den «Gremium MC Germany» damals als die größte nationale «Outlaw Motorcycle Gang». Der Club strebe «territorialen und finanziellen Machtzuwachs» innerhalb der Rockerszene an und versuche regelmäßig, entsprechende Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen. Das Motorrad sei dabei kein wesentliches Identifikationsmerkmal.

Mehr als 2.000 Mitglieder im Südwesten

Die Bezeichnung «Outlaw Motorcycle Gang» wird laut dem aktuellen Sicherheitsbericht Baden-Württembergs für Rockergruppierungen verwendet, die das Gewaltmonopol des Staates ablehnen und häufig der Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. «Zu ihren Betätigungen gehören insbesondere Schutzgelderpressung, Drogenhandel und Zuhälterei.» Die größten und bekanntesten Rockergruppierungen im Land sind demnach die Bandidos, die Hells Angels, die Outlaws und der Gremium MC.

In Baden-Württemberg gibt es laut aktuellem Sicherheitsbericht 154 Ortsgruppen von Rockergruppierungen. Die Ortsgruppen - auch als Chapter oder Charter bezeichnet - zählen demnach mehr als 2.000 Mitglieder.