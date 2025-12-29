Großbrand durch Pyrotechnik – Jugendliche unter Tatverdacht

Bei einem großen Brand in Brandenburg standen vor wenigen Tagen zwei Supermärkte in Flammen. Erste Ermittlungen der Polizei sind nun abgeschlossen. Es könnte sich um Brandstiftung handeln.

Zehdenick (dpa) – Den Brand eines Supermarktkomplexes im brandenburgischen Zehdenick sollen nach Polizeiangaben zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern verursacht haben. Es liege möglicherweise eine Brandstiftung durch zwei Jugendliche aus dem Landkreis Oberhavel vor, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei sollen sie das Feuer durch das Abbrennen von Pyrotechnik entzündet haben.

Ein Supermarktkomplex war am Freitag vor Weihnachten kurz vor seiner endgültigen Schließung und des Abrisses komplett ausgebrannt. Im Verladebereich des einen Supermarktes habe man ein Feuer festgestellt, das sich binnen weniger Minuten auch auf den anderen Supermarkt ausweitete, sagte ein Sprecher der Feuerwehr vor Tagen. «Wir haben Maßnahmen ergriffen, um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Objekte zu verhindern. In dem Markt war nichts mehr zu retten.»

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung warnte die Rettungsleitstelle die Bevölkerung über die App Katwarn. Die zwei Supermärkte im Landkreis Oberhavel waren unter einem Dach untergebracht. Insgesamt 75 Kräfte der Feuerwehr und zusätzliche THW-Mitarbeiter waren in der Nacht im Einsatz.