In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota kommt es zu einem Schusswaffenvorfall an einer Schule. Vieles ist noch unklar - doch auch der US-Präsident schaltet sich ein.

Minneapolis (dpa) - An einer Schule in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) ist es zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. «Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort», schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bezeichnete den Vorfall auf X als «schreckliche Gewalttat». Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie viele Menschen verletzt wurden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die tatverdächtige Person tot. Nach Angaben der Stadt von Minneapolis besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach auf der Plattform X von einem «schrecklichen Schusswaffenvorfall» an einer katholischen Schule, den ihr Ministerium beobachte.