Verbrechen
Getötete Lisa – Verdächtiger ist gestorben
Weitere Entwicklung nach dem Tod der 13-jährigen Lisa aus Berlin
Zum Gedenken an das getötete Mädchen wurden in Berlin Kerzen und Blumen abgelegt.
Jens Kalaene. DPA

In Berlin und Brandenburg trauern Menschen um die getötete Lisa. Der mutmaßliche Täter ist nun auch gestorben.

Berlin (dpa) – Der Tatverdächtige im Fall Lisa ist nach dpa-Informationen tot. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet, dass der 22-jährige Mann seine schweren Verletzungen nicht überlebt hat.

Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.

© dpa-infocom, dpa:261111-930-977583/1

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