Die Anteilnahme ist groß nach dem Tod der Schülerin. Viele Menschen wollen Lisas Eltern zeigen, dass sie nicht allein sind in ihrem Schmerz. Der Tod des Verdächtigen sorgt für weitere Fragen.

Berlin (dpa) - Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa ist tot. Zurück bleiben viele Fragen. Wo hat der Verdächtige die 13-Jährige abgefangen? Wie brachte er sie in das leerstehende Haus im Nordosten Brandenburgs? Wie kam die Schülerin zu Tode? Und was war konkret das Motiv des Mannes?

Der 22-jährige Deutsche ist am Morgen gegen 6.25 Uhr in einem Krankenhaus gestorben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Alan Bauer, mitteilte. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet, dass der Mann seine schweren Verletzungen nicht überlebt habe.

Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem unbewohnten Haus rund 50 Kilometer entfernt von der Berliner Stadtgrenze gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen kam er in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.

Leiche des mutmaßlichen Täters wird obduziert

Sein Leichnam soll laut Bauer obduziert werden. Es gehöre zu den Ermittlungen im Fall Lisa, dass die genaue Todesursache des Verdächtigen herausgefunden werde. Auch die Ermittlungen zum Tod der 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn gehen weiter. Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist bisher nicht geklärt. Laut Staatsanwaltschaft wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben.

Ob die Behörde überhaupt Details zur Todesursache und möglicher Sexualdelikte mitteilt, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft werde sich in dem Fall sehr zurückhaltend äußern, betonte Sprecher Bauer. In einem Alter von 13 Jahren ist ein Mensch auch juristisch noch ein Kind und der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist besonders hoch.

Tod des 22-Jährigen erschwert Ermittlungen

Durch die Ermittlungen soll konstruiert werden, was genau seit dem Verschwinden von Lisa am Dienstag vor einer Woche geschehen ist. Mit dem Tod des mutmaßlichen Täters sind die Ermittler umso mehr auf Zeugenaussagen, die Auswertung von Spuren und Ergebnisse rechtsmedizinischer Untersuchungen angewiesen. Zum Motiv wird die Polizei letztlich nur spekulieren können.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Lisa ein Zufallsopfer des mutmaßlichen Pädokriminellen geworden ist. Der Mann geriet im Januar 2025 wegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern ins Visier der Berliner Behörde. Sie ermittelte gegen ihn wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte über eine sogenannte Darknet-Plattform im Internet. Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, die sich in der Nähe von Lisas elterlicher Wohnung befindet. Dabei wurden Datenträger sichergestellt, die noch ausgewertet werden.

Verdächtiger erhielt Bewährungsstrafe in Passau

Außerdem wurden mehr als 900 Dateien, meist Fotos oder Filme, auf einem Handy sichergestellt. Dieses hatte der Verdächtige nach Behördenangaben bei sich, als er in Bayern bei einer Verkehrskontrolle überprüft wurde. Er war damals der Polizei in Passau wegen Fahrens mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen.

Im Oktober wurde er in Passau zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt, wie die dortige Staatsanwaltschaft mitteilte. Diese Verurteilung kannte die Berliner Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben zunächst nicht, da sie bislang nicht im Bundeszentralregister hinterlegt gewesen sei. Im Kontext mit dem Verfahren wegen Kinderpornografie gab es nach ihren Angaben keinen Grund, einen Haftbefehl gegen den Mann zu beantragen. Er sei damals nicht vorbestraft gewesen und habe einen festen Wohnsitz gehabt, hieß es.

Noch ist unklar, wie der Verdächtige aus Berlin mit seinem Opfer nach Bad Freienwalde zu einem leerstehenden Haus im Ortsteil Altglietzen (Landkreis Märkisch-Oderland) gelangte. Ein mögliches Tatfahrzeug wurde sichergestellt und wird laut Staatsanwaltschaft noch untersucht. Das Haus, in dem Lisa gefunden wird, wird unterdessen von Polizisten ausgeräumt.

Ein Meer aus Kerzen und Kuscheltieren

Unterdessen suchen immer mehr Menschen eine Trauerstätte auf, die nahe dem Wohnhaus von Lisas Familie entstanden ist. Ein Meer aus Kerzen und weiße Rosen sowie Kuscheltieren liegen dort zum Gedenken an die 13-Jährige. «Ihre Eltern sollen wissen, dass sie nicht alleine sind», sagte eine der Frauen einem dpa-Reporter.

Auch in dem Ort im Nordosten Brandenburgs, wo die Leiche des Mädchens gefunden wurde, ist die Trauer groß. «In Altglietzen ist nichts mehr so, wie es mal war», schilderte Johannes Eichhorn. Er ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg. Der Platz an der Kirche sei zum zentralen Trauerort von Altglietzen geworden. Eichhorn will auch in einem Gottesdienst am Sonntag den Schock im Ort und die Trauer um das 13-jährige Mädchen aufgreifen.

Bedrückte Stimmung in Altglietzen

Ortsvorsteher Steffen Fritsche beschrieb ebenfalls eine sehr bedrückende Stimmung im Ort: «Es herrscht eine Riesenbestürzung.» Für die Nachbarschaft sei eine Seelsorge organisiert worden, es gebe Treffen im Gemeindehaus, um sich auszutauschen.

Sowohl Fritsche als auch Eichhorn berichten auch von vielen Anfeindungen beispielsweise im Internet, die sich gegen die Bevölkerung in der Gemeinde richten. Der Ort werde als Ort mit mangelnder Zivilcourage abgestempelt, so der Pfarrer. Es wiederholten sich die Vorwürfe, dass Menschen nicht auf angebliche Hilferufe reagiert hätten. Der Staatsanwaltschaft liegen keine Hinweise auf solche Rufe vor. «Wir müssen da alle besonnen bleiben und aufhören mit den Spekulationen», so der Ortsvorsteher.