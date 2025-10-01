Hunderte von Gläubigen feiern in einer Kirche, obwohl sich diese im Bau befindet. Dann kommt es zu einem tödlichen Unfall.

Addis Abeba (dpa) – Nach dem Einsturz eines Baugerüsts sind in einer orthodoxen Kirche in Äthiopien mindestens 30 Menschen gestorben. Dutzende weitere Gläubige seien verletzt worden, sagte Seyoum Altye, ein Arzt eines Krankenhauses der Stadt Arerti der Deutschen Presse-Agentur. Hunderte Menschen hätten demnach in der Kirche im nördlichen Bundesstaat Amhara einen Feiertag begangen, obwohl das Gebäude derzeit renoviert wird.

Die etwa 50 Meter hohen Wände der Kirche seien von einem Baugerüst umgeben gewesen, das nicht den städtebaulichen Richtlinien entsprochen habe, berichtete der staatliche Fernsehsender EBC. Einige Gläubige seien auf das Gerüst geklettert, um besser sehen zu können. Dabei sei das Gerüst eingestürzt und habe Dutzende Menschen unter sich begraben.

Rettungskräfte waren bis in die späten Mittwochabendstunden im Einsatz, um Menschen aus den Trümmern zu retten.