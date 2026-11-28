Im Westen und Nordwesten setzt am Sonntag leichter Regen ein, später erreicht er die Landesmitte. Besonders am Nachmittag kann es glatt werden.

Offenbach (dpa) – Regen, der auf der Straße gefriert, kann an diesem Sonntag die Straßen in der Mitte Deutschlands gefährlich glatt machen. Zunächst regnet es leicht im Westen und Nordwesten, dann breitet sich der Niederschlag auf die Landesmitte aus – und teilweise gefriert dieser, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bis zum Mittag sind zunächst geschützte Lagen im Umfeld der Eifel betroffen, wie Helge Tuschy von der DWD-Wettervorhersagezentrale sagte. Nachmittags, mit Übergreifen des Niederschlags auf das Bergland in Nordrhein-Westfalen -(unter anderem im Bergischen Land, Sauerland und Siegerland) sowie auf Hessen nehme die Gefahr von gefrierendem Regen und erhöhter Glättegefahr dann allgemein zu.

Temperaturen knapp über null Grad

Die Höchstwerte liegen am Sonntag meist zwischen null und fünf Grad, bei Hochnebel und im Südosten werden es nur um zwei Grad. Straßenglätte ist auch in der Nacht auf Montag Thema, denn der Niederschlag zieht weiter ostwärts. Im Süden kann etwas Schnee hinzukommen.

«Zum Wochenanfang klingen die Niederschläge mit nachlassender Glätte im Süden ab und neben teils zähem Nebel zeigt sich deutschlandweit wenigstens regional auch mal die Sonne bei minus zwei bis plus sieben Grad», sagte DWD-Meteorologe Tuschy.