Im Norden der Philippinen ist ein neunstöckiges Gebäude eingestürzt. 19 Menschen wurden gerettet oder konnten sich selbst in Sicherheit bringen – weitere werden noch unter den Trümmern vermutet.

Manila (dpa) - Beim Einsturz eines im Bau befindlichen neunstöckigen Gebäudes im philippinischen Angeles City ist ein Mann ums Leben gekommen, mindestens 20 Arbeiter wurden nach Angaben lokaler Behördenvertreter verschüttet.

In der Gegend hatte es Stunden vor dem Unglück heftig geregnet. Allerdings ist den Behörden zufolge noch unklar, ob dies den Einsturz des Gebäudes verursacht hatte, das als Hotel-Eigentumswohnanlage geplant war.

«Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, was den Einsturz des Gebäudes verursacht hat», sagte Jay Pelayo, Informationsbeauftragter von Angeles City. «Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen noch.»

Acht Arbeiter seien bisher mit leichten Verletzungen gerettet worden, während es elf weiteren gelungen sei, sich aus dem eingestürzten Gebäude zu befreien. Früheren Angaben zufolge sollen insgesamt zwischen 30 und 40 Personen in den Trümmern eingeschlossen gewesen sein. Das Gebäude ist laut offiziellen Angaben in den frühen Morgenstunden eingestürzt.

Angeles City befindet sich rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Bis in die frühen 1990er Jahre befand sich dort ein großer Luftwaffenstützpunkt der USA.