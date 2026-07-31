Für einige Tage sind bundesweit alle Schulen dicht. Während die Schüler in Bayern in die Sommerpause starten, rückt der erste Schultag für die ersten Bundesländer immer näher.

München (dpa) – Ab Freitagnachmittag sind bundesweit Sommerferien, überall in Deutschland ruht dann der Unterricht an den Schulen. Als letztes Bundesland starten die Schülerinnen und Schüler in Bayern in die sechswöchige Sommerpause. Damit sind alle 16 Länder neun Tage lang im Ferienmodus.

Am 10. August, einem Montag, geht dann in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Schule wieder los. In den drei Ländern hatten die Ferien Ende Juni begonnen. Die letzten Rückkehrer in die Schulen werden dann wieder die Bayern sein – der erste Schultag im Freistaat ist der 14. September.

Wie viele Schüler die Schule besuchen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es im zu Ende gehenden Schuljahr rund neun Millionen Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Dabei wurden in fast allen Bundesländern mehr Schülerinnen und Schüler als im Vorjahr gezählt. Weitere etwa 2,3 Millionen besuchten berufliche Schulen.

Traditionell gibt es in Deutschland viele unterschiedliche Ferienstarttermine, die die Bundesländer untereinander abstimmen. In diesem Jahr sind es sieben verschiedene gewesen. Einen landesweit einheitlichen Ferientermin haben etwa die Nachbarn in Frankreich: In diesem Sommer haben dort alle Schüler seit dem ersten Juli-Wochenende bis zum 31. August frei.

Debatte über Ferienbeginn

Im vergangenen Jahr hatte es eine kleine Debatte gegeben über die Ungerechtigkeit, dass Bayern und Baden-Württemberg immer als Letzte in die Sommerferien gehen, während die übrigen Länder rotieren. In Bayern sind die Sommerferien jedes Jahr von Anfang August bis Mitte September.