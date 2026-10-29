Ein Lastwagen fährt rückwärts zu einem Grundstück. Er erfasst dabei ein Kleinkind im Kinderwagen und seine Großmutter - für beide kommt jede Hilfe zu spät.

Hausen im Wiesental (dpa) - Ein einjähriges Kind und seine Großmutter sind in Baden-Württemberg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 46 Jahre alte Fahrer des Lkw rückwärts zu einem Grundstück gefahren. Dabei sei es zu einer Kollision mit der 62-Jährigen und dem Kleinkind im Kinderwagen gekommen, die sich hinter dem Lkw befunden hätten. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» über den Verwandtschaftsgrad der beiden berichtet.

Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer

Oma und Enkelkind starben der Polizei zufolge noch vor Ort. Gegen den Lkw-Fahrer werde nun ermittelt. Festgenommen wurde er nicht. Der Unfall geschah am Vormittag in Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach), die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Ende März war es im Südwesten zu einem ähnlichen Unglück gekommen, als ein Lastwagen in Schramberg (Landkreis Rottweil) eine 29 Jahre alte Mutter und ihren drei Jahre alten Sohn auf dem Gehweg erfasste. Beide starben noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Lkw-Fahrer hatte mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache das Bewusstsein am Steuer verloren. Die Ermittlungen wurden später eingestellt.