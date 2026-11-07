Auf dem Großen Ring im polnischen Krakau fallen Schüsse aus einem Auto. Die Polizei berichtet von fünf Toten. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen.

Krakau (dpa) - Im Zentrum der polnischen Stadt Krakau (Krakow) sind Schüsse aus einem Auto abgegeben worden. Fünf Menschen seien getötet worden, teilte die Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen bei X mit. Es gebe mindestens zehn Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur PAP. Unter den Verletzten seien zwei Polizisten. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.

Die Schüsse auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz der Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen, seien aus einem fahrenden Auto abgegeben worden, berichtete der Sender Polsat News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Behörden appellierten zunächst an die Menschen in der näheren Umgebung, sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Täter soll wahllos auf Passanten geschossen haben

Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, dass ein Rettungshubschrauber auf dem Platz landete. «Gegen 15.00 Uhr begann ein Mann, der mit einem Auto auf den Marktplatz gefahren war, aus dem Fahrzeug heraus auf zufällige Personen zu schießen», teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Sie bestätigte, dass der mutmaßliche Täter festgenommen worden sei.

Polens Regierungschef Donald Tusk teilte mit, dass er laufend über die Lage in Krakau nach der «tragischen Schießerei» informiert werde. «Die Polizei untersucht die Hintergründe und alle Umstände des Vorfalls», schrieb der liberalkonservative Politiker bei X.

Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Sie gilt als beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind neben dem Großen Ring das Schloss auf dem Wawelhügel und die Kathedrale. Die Universitätsstadt zählt zum Unesco-Welterbe.

Tusk bei X, auf Polnisch