Ein Mann findet menschliche Überreste im eigenen Haus, die Polizei rückt an: Was steckt hinter dem grausamen Fund von fünf Säuglingen in Orange?

Orange (dpa) – Fahnder haben im Haus einer Familie im südfranzösischen Orange fünf tote Säuglinge entdeckt. Nach Feststellung eines Gerichtsmediziners handele es sich bei dem Fund um die Knochen von vier Säuglingen und die verwesende Leiche eines weiteren Säuglings, teilte die Staatsanwaltschaft in Nîmes mit. Nachdem er erneut sehr spät die Schwangerschaft seiner Partnerin entdeckt hatte, die zu Hause ein Kind zur Welt brachte und danach in eine Klinik kam, habe der Lebensgefährte Nachforschungen angestellt. Dabei sei er in Kartons auf die menschlichen Überreste gestoßen.

Der 32-Jährige habe daraufhin das Krankenhaus von Orange informiert, das wiederum die Staatsanwaltschaft einschaltete. Am Montagabend rückten Fahnder dann bei der Familie an und machten den erschütternden Fund. Eine Obduktion wurde angeordnet. Der Mann habe angeben, von allen möglichen Schwangerschaften seiner Partnerin nichts gewusst zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die 32-jährige Mutter, die sich weiterhin im Krankenhaus befindet, konnte noch nicht vernommen werden. Es wurden Ermittlungen wegen Mordverdachts eingeleitet.

Um zwei weitere Kinder des Paars im Alter von acht und neun Jahren kümmert sich das Jugendamt. Der am Sonntag geborene Säugling solle vorläufig außerhalb der Familie untergebracht werden, ehe ein Jugendrichter über den weiteren Gang der Dinge entscheidet, hieß es von der Staatsanwaltschaft.