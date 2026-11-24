In Kehl spielen sich am Montagvormittag dramatische Szenen ab. Fünf Menschen sterben - zwei Kinder kämpfen weiter um ihr Leben.

Kehl (dpa) - Nach dem Tod von fünf Familienmitgliedern in einer Wohnung in Kehl (Ortenaukreis) sind die beiden überlebenden Kinder weiter in kritischem Zustand. Dabei handelt es sich um einen 12 Jahre alten Jungen und ein elfjähriges Mädchen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Offenburg mitteilten. Die Toten sind demnach zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren, ein 14-jähriger Junge, der 46 Jahre alte Vater und dessen 74-jährige Mutter sowie Großmutter der Kinder.

Die Mutter der Familie sei zum Zeitpunkt des Geschehens nicht in der Wohnung gewesen. Sie sei zunächst ärztlich betreut worden, hieß es. Die fünf Toten sollen obduziert werden. Beamte der Kriminaltechnik waren den Angaben nach bis in die späten Abendstunden in der Wohnung, um Spuren zu sichern. Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat die Ursache war, ist weiter offen. Die Feuerwehr war nach dem entsprechenden Auslösen ihrer Warnmelder von einem Austritt von Kohlenmonoxid ausgegangen.

Das gesamte Mehrfamilienhaus wurde demnach zur Gefahrenabwehr und zur Klärung der Todesursache beschlagnahmt. Um die Unterbringung der übrigen Bewohner kümmert sich die Stadt Kehl.