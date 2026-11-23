Drei Kinder, ihr Vater und eine weitere Angehörige werden tot in einer Wohnung in Kehl gefunden. Die Ermittler prüfen einen möglichen Gasaustritt.

Kehl (dpa) - Fünf tote Menschen, darunter drei Kinder, sind in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kehl im Südwesten Baden-Württembergs gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Vater, drei seiner Kinder und eine Angehörige. Zwei weitere Kinder wurden demnach vom Rettungsdienst versorgt.

Möglicherweise sei in der Wohnung Gas ausgetreten, hieß es von der Polizei. Es werde aktuell ermittelt, ob ein technischer Defekt die Ursache sei oder eine Straftat zugrunde liege. Erste Helfer konnten die Wohnung demnach wegen der möglichen Gasbelastung nicht betreten und riefen die Feuerwehr.

Kinder erschienen nicht zur Schule

Ein Polizeibeamter und eine Zeugin seien durch Gas leicht verletzt worden. Sie seien im Krankenhaus versorgt worden. Beamte des Kriminaldauerdienstes mit Schutzausstattung hätten die Wohnung schließlich betreten und dort dann die fünf Toten gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Kinder der Familie am Morgen nicht zum Unterricht erschienen sein. Als bei der Wohnung gegen 11.30 Uhr demnach niemand öffnete, wurde die Polizei hinzugerufen. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses würden betreut. Unter ihnen habe es nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Verletzten gegeben.