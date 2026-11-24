Am Montagvormittag machen Einsatzkräfte in Kehl einen tragischen Fund. Fünf Familienmitglieder liegen tot in ihrer Wohnung, darunter sind drei Kinder. Mehrere Fragen sind am Tag danach noch offen.

Kehl (dpa) – Wie konnte es dazu kommen, dass drei Kinder und zwei Erwachsene in Kehl im Südwesten Baden-Württembergs sterben? Am Tag nach dem Fund von fünf toten Familienmitgliedern in ihrer Wohnung suchen die Ermittler weiter nach Antworten. Die Feuerwehr geht davon aus, dass Kohlenmonoxid ausgetreten ist. Beim Betreten der Wohnung hätten die Warngeräte entsprechend angeschlagen. Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat dahintersteckt, ist noch offen.

Insgesamt sieben Menschen befanden sich in der Wohnung: Fünf Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren, ihr 46 Jahre alter Vater und dessen 74-jährige Mutter, die Großmutter der Kinder. Zwei der Kinder, ein Junge und ein Mädchen, überlebten schwer verletzt und wurden in Spezialkliniken gebracht. Wer sich wo genau in der Wohnung aufgehalten hat, war zunächst unklar.

Nachdem mehrere Kinder am Montagmorgen nicht zur Schule gekommen waren, ging eine Bekannte bei der Familie vorbei, um zu klingeln. Als niemand öffnete, wurde die Polizei und schließlich die Feuerwehr dazugeholt, die mit Schutzausstattung die Wohnung betrat und dort den tragischen Fund machte.

Feuerwehr prüfte alle Wohnungen im Haus

Um eine Gefährdung anderer Menschen auszuschließen, öffnete die Feuerwehr alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Die übrigen Bewohner wurden betreut, die Stadt Kehl bot zudem vorläufig Unterschlupf in der Mensa einer Realschule. Oberbürgermeister Wolfram Britz (parteilos) zeigte sich erschüttert vom Geschehen und sprach von einer «familiären Tragödie».

«Kohlenmonoxid können Sie weder riechen noch schmecken noch sehen», sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Einsatzort. Das Gas entsteht bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas. Eine Vergiftung damit geschieht oftmals unbemerkt und kann bei höheren Konzentrationen bis zum Tod führen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Offenburg ermitteln.