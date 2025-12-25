Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo

Tragisches Ende einer Rettungsaktion am höchsten Berg Afrikas: Ein Hubschrauber stürzte bei einem Einsatz am Kilimandscharo ab. Keiner der fünf Menschen an Bord überlebte.

Moshi (dpa) – Bei einem Hubschrauberunfall am Mount Kilimandscharo in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der tansanischen Zivilluftfahrtbehörde ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall kam.

Das Team eines Rettungshubschraubers hatte am Mittwochnachmittag zwei Patienten zwischen dem in 4.000 Meter Höhe gelegenen Barafu-Camp und der Kibo-Hütte an Bord genommen, hieß es. Der Hubschrauber stürzte über einem Gletschergebiet ab. Bei den Patienten soll es sich tansanischen Medienberichten zufolge um tschechische Touristen handeln. An Bord waren außerdem der Pilot, ein Arzt und ein Bergführer.

Der knapp 5.900 Meter hohe Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas und zieht jedes Jahr Tausende Bergtouristen an. Der Berg gilt als technisch eher einfach. Immer wieder müssen Gipfeltouren aber abgebrochen werden, weil Bergsteiger unter der Höhenkrankheit leiden.