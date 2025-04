In einer Unterkunft bricht ein Feuer aus. Als die Feuerwehr eintrifft, steht das ganze Gebäude in Flammen. Was ist bekannt?

Warschau (dpa) – Bei einem Brand in einem Hostel in Polen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen seien aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr.

Der Brand in dem Hostel in der schlesischen Kleinstadt Pszow nahe der Stadt Kattowitz (Katowice) war am späten Sonntagabend bemerkt worden. «Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, fand sie das gesamte zweistöckige Gebäude und das Dachgeschoss in Flammen vor», sagte der Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet, vermutlich sei es deshalb den fünf Menschen nicht gelungen, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

An den Löscharbeiten waren 120 Feuerwehrleute mit 34 Einsatzfahrzeugen beteiligt, wie der Sprecher des Innenministeriums auf X mitteilte. Nach Angaben des Leiters der Gebietsverwaltung soll der Betreiber des Hostels keine Genehmigung für sein Gewerbe gehabt haben. Nach einem Bericht des Senders TVN24 soll es sich bei den Gästen des Hostels um Bauarbeiter gehandelt haben.