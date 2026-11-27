Offenbach (dpa) – Es bleibt eisig kalt. Viel Schnee kommt zwar nicht mehr vom Himmel, aber es kann gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Wer am ersten Adventswochenende auf den Weihnachtsmarkt will, sollte sich also besser warm anziehen.

Die bevorstehende Nacht werde «zapfig», sagt Meteorologe Oliver Reuter. Bis Samstagmorgen kann das Quecksilber auf bis zu minus acht Grad fallen, direkt an den Alpen sogar auf unter minus zehn Grad. Nur an der See ist es ein wenig milder. Tagsüber herrscht vor allem im Osten Dauerfrost. Kleine Plusgrade sind am Nachmittag möglich. Die Sonne zeigt sich vor allem im Westen und Osten.

Regen fällt auf gefrorene Böden

«Spannend wird die Wettergeschichte dann ab der Nacht zum Sonntag», sagt Reuter. Im Nordwesten zieht am ersten Advent die schwache Front eines Tiefs heran. Das bedeutet zunächst im äußersten Nordwesten Regen, «der teils in die Frostluft oder auf gefrorene Böden fällt und für erstes Glatteis sorgen könnte».

«Im Tagesverlauf wird sich die Lage möglicherweise zuspitzen», sagt der Meteorologe. Dann zieht die Regenfront langsam in Richtung Landesmitte. Das könnte für gefährliches Glatteis sorgen. Der Konjunktiv ist mit Bedacht gewählt, denn die Prognosen sind laut DWD noch unsicher. Im Osten kommen die Reste der Front erst am Abend und in der Nacht zum Montag an. «Es bleibt aber regional glatt», sagt Reuter.

An den Temperaturen ändert sich wenig: Es bleibt bei Dauerfrost. Die kommende Woche könnte zumindest tagsüber ein wenig milder werden, sagt Reuter. «Den überregionalen Nachtfrost werden wir so schnell allerdings nicht mehr los.»