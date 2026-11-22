Die Temperaturen sinken in der Nacht vielerorts unter null Grad. Es kann zum Wochenstart glatt werden. Vor allem in Alpennähe und im Schwarzwald kündigt sich Schnee an.

Offenbach (dpa) - Zum Start in die neue Woche kann es in einigen Regionen Deutschlands glatt, mancherorts richtig winterlich werden. In der Nacht auf Montag gebe es in weiten Teilen leichten Frost mit bis zu minus fünf Grad und damit verbunden stellenweise die Gefahr von Glätte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Vor allem im Alpenvorland werden demnach in der Nacht bis in tiefere Lagen hinein in Schnee übergehende Niederschläge erwartet. Auch kündigen sich den Meteorologen zufolge in der Nacht von der Ostsee bis nach Sachsen einzelne Schneeschauer an. Autofahrer sollten also auf dem Weg zur Arbeit am Montag aufpassen.

Von Reifglätte bis Schneeglätte

Bis zum Montagmittag oder -abend können laut DWD vom Schwarzwald bis zum südlichen Alpenvorland fünf bis zehn Zentimeter zusammenkommen, vom westlichen Allgäu bis zu den Ammergauer Alpen oberhalb von 1.000 Metern bis zu 20 Zentimeter. Wo sich Luftmassen stauen, sind laut DWD sogar binnen 24 bis 36 Stunden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee drin.

Im Osten Deutschlands sind die Mengen deutlich geringer, hier könnten im Erzgebirge bis zu drei Zentimeter Schnee fallen. In anderen Regionen ohne Niederschläge ist den Meteorologen zufolge örtlich Reifglätte möglich.