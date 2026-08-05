Im berühmten Londoner Covent Garden werden vier Männer niedergestochen und verletzt, eine Frau wird noch vor Ort von der Metropolitan Police festgenommen. Nun gibt es eine Anklage.

London (dpa) - Nach der Gewalttat mitten im Zentrum Londons mit mehreren Verletzten ist eine 47 Jahre alte Frau angeklagt worden. Der Tatverdächtigen wird Körperverletzung in vier Fällen sowie der Besitz einer Waffe an einem öffentlichen Ort vorgeworfen, wie die Londoner Metropolitan Police mitteilte. Sie befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich Mittwochmittag im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden in der Endell Street im Stadtteil Camden. Die 47-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 56 Jahren, sie wurden mit Stichwunden aufgefunden. Inzwischen konnten alle aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Am Tatort stellten die Beamten laut Angaben vom Mittwoch eine Schere sicher. Kurz nach der Tat sprach Chief Superintendent Jason Stewart von der Met Police von einem «isolierten» Vorfall, der im Zusammenhang mit psychischen Problemen steht.