Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein

Mit einem Messer wird eine Frau in Ingolstadt auf offener Straße tödlich verletzt – der Verdächtige ist laut Polizei ihr Ex-Partner. Ihre beiden Söhne sollen noch versucht haben, den Mann abzuhalten.

Ingolstadt (dpa) - Ein Mann soll in Ingolstadt auf offener Straße mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen und sie dabei tödlich verletzt haben. Die 45-Jährige kam am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Verdächtige wurde demnach mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.

Den Angaben zufolge sollen die Frau und der Mann abends in eine Auseinandersetzung geraten sein. Daraufhin soll der Verdächtige mit dem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben. Die Hintergründe des Streits sind laut einem Polizeisprecher noch unklar.

Söhne greifen mit Tritten und Schlägen ein – vergeblich

Die beiden Söhne der Frau im Alter von 29 und 17 Jahren seien eingeschritten und ihrer Mutter zu Hilfe gekommen: Sie traten und schlugen laut Polizei auf den mutmaßlichen Täter ein, um ihn von ihrer Mutter abzuhalten. Einer der beiden sei dabei leicht an der Hand verletzt worden, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei sperrte den Tatort ab und befragte noch am Freitagabend Zeuginnen und Zeugen. Am Wochenende sei auch die Spurensicherung im Einsatz, hieß es. «Bei Tageslicht wird der Tatort abgesucht», sagte der Polizeisprecher. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.