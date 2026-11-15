Am Flughafen von Miami stoßen ein Passagierflugzeug und eine UPS-Frachtmaschine zusammen. Die US-Luftverkehrsbehörde FAA untersucht, wie es trotz einer Anweisung zur Vorfahrt zu der Kollision kam.

Panama-Stadt/Miami (dpa) – Am internationalen Flughafen von Miami sind ein Passagier- und ein Frachtflugzeug beim Rollen kollidiert. Zwei der 172 Menschen an Bord des Linienflugs von Copa Airlines wurden dabei leicht verletzt, wie die panamaische Fluggesellschaft mitteilte. An dem Unfall war eine Frachtmaschine des Logistikkonzerns UPS beteiligt, teilte die US-Luftverkehrsbehörde FAA mit.

Die Kollision ereignete sich in der Samstagnacht (Ortszeit) nach einem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA. Das Frachtflugzeug rollte laut FAA zur Startbahn für einen Flug nach Bogotá in Kolumbien, während das Copa-Flugzeug mit 166 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern nach der Landung zum Gate fuhr.

Die UPS-Besatzung soll die Anweisungen nicht befolgt haben

Die linke Flügelspitze der Boeing 737 von Copa Airlines prallte den offiziellen Informationen zufolge gegen die Nase der Boeing 767 von UPS. Beide wurden beschädigt, wie Bilder zeigen. «Die Fluglotsen hatten die UPS-Besatzung angewiesen, dem Copa-Flug Vorfahrt zu gewähren», heißt es in dem Bericht der FAA zum Vorfall.

Zum Unfall kam es dem Lufttracker Flightradar24 zufolge an der Kreuzung zweier Rollwege. In Audiomitschnitten der Funksprüche mit dem Kontrollturm ist zu hören, wie der Copa-Maschine die Freigabe zum Rollen erteilt wird, wie unter anderem der Sender Fox News berichtete.

«Jemand hat uns getroffen», sagt der Pilot oder die Pilotin des Passagierflugzeugs. Der Fluglotse sagt dem UPS-Piloten, dass dieser Vorfahrt hätte gewähren müssen. «Hast du das Flugzeug gerammt?», fragt er. Die Antwort der UPS-Besatzung lautet: «Ja, wir sind zu weit vorgedrungen, und dann hat er uns mit dem Flügel gestreift.» Die FAA untersucht den Vorfall.