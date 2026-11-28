Über Thanksgiving sind in den USA Millionen Menschen unterwegs zu Freunden und Familie - der Luftverkehr läuft eng getaktet. In der Hauptstadt Washington kommt es dabei zu einem Zwischenfall.

Washington (dpa) – In der US-Hauptstadt Washington hat ein Flugzeug auf dem Weg zur Startbahn den Flügel einer anderen Maschine gestreift. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde FAA auf der Plattform X mit. Beide Maschinen waren für die Fluggesellschaft American Airlines unterwegs.

Berührt hätten sich lediglich die beiden Flügelspitzen, teilte American Airlines mit. Die zwei Maschinen kehrten zu ihren Gates zurück und wurden demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen. Die Passagiere sollten auf andere Flüge noch für denselben Tag umgebucht werden.

«Farbe ausgetauscht»

Man befinde sich etwas jenseits der Wartelinie und habe mit der anderen Maschine «Farbe ausgetauscht», zitierten mehrere US-Medien einen Funkspruch des Piloten vom Freitag (Ortszeit). Seine Maschine hätte eigentlich nach Dallas abheben sollen, die andere kurz darauf nach Chicago. Die FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

«Es war wirklich heftig», sagte ein Passagier dem Sender CNN. «Das ganze Flugzeug hat regelrecht geschaukelt.»

Über größere Auswirkungen auf den Flugbetrieb war zunächst nichts bekannt. Wegen des Feiertags Thanksgiving sind in den USA rund um das Wochenende Millionen Menschen unterwegs. Wegen schlechten Wetters war es örtlich bereits zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen gekommen.