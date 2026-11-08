Kriminalität
Flucht aus Klinik: Polizei warnt vor gefährlichem Straftäter
Notrufnummer 110
Die Ermittler warnen ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen oder sich ihm zu nähern. (Symbolbild)
Peter Kneffel. DPA

Ein als gefährlich eingestufter 49-Jähriger ist aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost entkommen. Die Polizei warnt davor, ihn anzusprechen – und sucht nach ihm.

Lesezeit 1 Minute

Bremen (dpa) – Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost ausgebrochen. Der Mann gelte als gefährlich und sei dort wegen schwerer Straftaten zwangsweise untergebracht gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Es seien umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. In einer forensischen Klinik sind psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht.

Die Ermittler warnen ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen oder sich ihm zu nähern. Wer ihn sehe, solle Abstand halten, um sich selbst nicht zu gefährden, und den Notruf verständigen.

Der 49-Jährige ist demnach etwa 175 Zentimeter groß, schlank und hat braune Augen sowie braune Haare. Zuletzt habe er eine braune Steppweste mit Kapuze getragen, ein blaues Hemd und schwarze Lackschuhe. Außerdem habe er einen Dreitagebart gehabt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen der Flucht.

© dpa-infocom, dpa:261108-930-965490/1

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