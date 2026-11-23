Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Lichtenberg werden mehrere Menschen verletzt. Ein Patient steht unter Verdacht.

Berlin (dpa) - Ein Feuer in einem Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einem Patienten gelegt worden. Der 32-jährige Mann soll sein Bett in einem Zimmer im ersten Stock eines Gebäudes auf dem großen Gelände des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge (KEH) am Sonntagabend angezündet haben. Das teilte die Polizei mit. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Bei dem Brand mit viel Rauchentwicklung in einer Station für psychische Erkrankungen wurden 15 Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter und ein 36-jähriger Pfleger erlitten so schwere Rauchvergiftungen, dass sie in andere Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Der Pfleger hatte das Feuer nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage gegen 22.10 Uhr in dem Zimmer entdeckt, doch der Patient soll das Betreten des Zimmers und die Rettungsmaßnahmen behindert haben. Der Pfleger brachte daraufhin andere Patienten in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte das Feuer, doch der Rauch breitete sich in weitere Bereiche des Hauses aus. Ein Teil des Gebäudes wurde geräumt. Mit Lüftern und Atemschutzgeräten bekämpften die Feuerwehrleute den Rauch.

Klinikbetrieb nicht beeinträchtigt

Das Krankenhaus teilte mit, das Feuer sei ein schwerwiegender Vorfall gewesen. «Gleichzeitig sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet und entsprechend geschult. Das schnelle, umsichtige und professionelle Handeln des Teams vor Ort hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Patientinnen und Patienten innerhalb kürzester Zeit sicher evakuiert und auf einer anderen Station durchgehend versorgt werden konnten.»

Die betroffene Station befinde sich in einem separaten Gebäude, weshalb der weitere Klinikbetrieb nicht beeinträchtigt gewesen sei. Die Patientinnen und Patienten seien in der Nacht vorübergehend auf einer anderen psychiatrischen Station untergebracht worden. Für die Nachsorge stehe die Seelsorge des KEH zur Verfügung. Die genaue Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern.