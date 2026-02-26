Südkorea
Feuer im touristischen Stadtzentrum von Seoul ausgebrochen
Ein Feuer ist in einem Restaurant im Stadtzentrum von Seoul, direkt hinter dem Rathaus, ausgebrochen.
Fabian Kretschmer. DPA

In Seoul brennt ein Restaurant nahe dem Touristenviertel Myeong-dong. Die Löscharbeiten kommen nur schleppend voran. Noch gibt es keine Informationen zu Verletzten.

Seoul (dpa) – In unmittelbarer Nähe des beliebten Touristenviertels Myeong-dong in Seoul ist ein großes Feuer ausgebrochen. Dunkle Rauchschwaden sind aus einem Restaurant aufgestiegen, beißender Qualm war auch noch in mehreren hundert Metern Entfernung deutlich zu vernehmen. Rund 90 Einsatzkräfte haben das Gebiet abgesperrt und das betroffene Gebäude evakuiert.

Die Bezirksverwaltung hat in einer SMS die Anwohner vor möglicher Rauchvergiftung gewarnt. Medienberichten zufolge kommen die Löscharbeiten nur schleppend voran, da das betroffene Gebäude alt und einsturzgefährdet ist. Der Feierabendverkehr kam durch den Brand stellenweise zum Erliegen.

Bislang gibt es noch keine gesicherten Informationen zu möglichen Verletzten oder Toten. Die betroffene Nachbarschaft Bukchang-dong liegt nur wenige Meter vom zentralen Rathaus in Seoul entfernt und grenzt an das beliebte touristische Viertel Myeong-dong. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

