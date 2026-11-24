Straftaten gegen Frauen und Mädchen haben in praktisch allen Kategorien zugenommen - das zeigen Zahlen des Bundeskriminalamts. Bemerkenswert ist vor allem die Zahl der frauenfeindlichen Delikte.

Berlin (dpa) – Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Frauen und Mädchen als Opfer von Straftaten erfasst worden als 2024. Dies geht aus Zahlen des Bundeskriminalamts für 2025 hervor, die die Bundesregierung nun veröffentlicht hat.

Bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten wurden 2025 insgesamt 1.176 weibliche Opfer erfasst – im Vergleich zu 859 im Jahr davor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt, davon 209 durch Gewalt in der Partnerschaft oder der Familie, wie das BKA darlegt. 2024 wurden laut Statistik insgesamt 308 getötete Frauen und Mädchen erfasst.

Die Zahl der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt stieg 2025 um 2,8 Prozent auf 197.667. Bei Sexualstraftaten wurden 54.675 Frauen und Mädchen als Opfer registriert, 2,3 Prozent mehr als 2024. Bei sogenannter digitaler Gewalt zeigt die Statistik sogar eine Zunahme von 15,7 Prozent auf 31.221 weibliche Opfer. Beim Menschenhandel schoss die Zahl der weiblichen Opfer um 17,7 Prozent auf 698 nach oben.

Fast 47 Prozent mehr frauenfeindliche Delikte

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Familienministerin Karin Prien (CDU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) legten in Berlin zwei Statistiken vor: das «Bundeslagebild Häusliche Gewalt» und das «Bundeslagebild Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten». Die Berichte beziehen sich zum Teil auf dieselben Zahlen des Bundeskriminalamts, so etwa bei häuslicher Gewalt. Die spezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten gehen aber darüber hinaus.

So weist diese Statistik unter anderem frauenfeindliche Straftaten gesondert aus – also durch Frauenhass motivierte Übergriffe: Die Zahl stieg 2025 um 46,8 Prozent auf 819 Delikte an. Darunter sind laut BKA 54 Gewaltdelikte, im Vergleich zu 39 im Jahr davor. Das weibliche Opfer eines versuchten sogenannten Ehrenmords wurde leicht verletzt. 51,4 Prozent der frauenfeindlichen Straftaten waren Beleidigungen, gefolgt von Propagandadelikten (12,6 Prozent) und Volksverhetzungen (11,4 Prozent).