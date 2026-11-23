Mehrere Geschwister tauchen nicht wie gewohnt in der Schule auf. Die Polizei sieht nach - und entdeckt drei tote Kinder. Der Vater und die Großmutter sind ebenfalls tot. Was ist passiert?

Kehl (dpa) - Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Vormittag in Kehl abgespielt haben. Dabei sollte es eigentlich ein normaler Schultag werden. Nachdem mehrere Geschwister nicht zur Schule erschienen sind, macht man sich Gedanken. Eine Bekannte der Familie macht sich auf den Weg, um bei ihnen zu klingeln. Niemand öffnet.

Die Polizei wird gerufen. Ein Beamter und die Bekannte wollen die Wohnung betreten - da sei ihnen der Geruch von Gas entgegengeschlagen, so ein Polizeisprecher. Beide werden dadurch leicht verletzt. Die Feuerwehr kommt hinzu und bricht die Tür auf. Kaum haben sie die Wohnung betreten, schlagen ihre Kohlenmonoxid-Warnmelder an. Ein Großeinsatz beginnt. Am Ende ist klar: drei Kinder zwischen zehn und 14 Jahren sind tot - auch für den 46 Jahre alten Vater und seine 74-jährige Mutter sowie Großmutter der Kinder kommt jede Hilfe zu spät.

Einsatz nur in Schutzausrüstung

Polizei und Feuerwehr sind mit starken Kräften vor Ort. Krankenwagen, Feuerwehrwagen und Polizeifahrzeuge säumen die Straße in der Stadt im Ortenaukreis. Der Einsatzort ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Allein die Feuerwehr schickt 30 Einsatzkräfte. Nur mit Atemschutz können die Helfer die Wohnung betreten und finden dort sieben Personen vor. Nur zwei von ihnen, zwei der Kinder, sind noch am Leben.

Ein Rettungshubschrauber fliegt ebenfalls an. Die beiden überlebenden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, werden mit Hubschrauber und Rettungswagen in überregionale Spezialkliniken gebracht, auch nach Frankreich. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses müssen ihre Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus verlassen und werden betreut. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Der Kehler Oberbürgermeister Wolfram Britz (parteilos) kommt zum Einsatzort und zeigt sich tief betroffen. Die Geschehnisse seien «eine familiäre Tragödie». «Es ist für alle Beteiligten ein Schock - für die Nachbarn, aber auch für unsere Feuerwehrleute im Einsatz.» Die Feuerwehr öffnete vorsichtshalber alle Wohnungen des Hauses. Wann die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses in ihre Wohnungen zurückkönnen, ist offen. Die Stadt bietet ihnen für den Fall des Falles vorläufig Unterschlupf in der Mensa einer Realschule.

Anwohnerin Ida Schmidt zeigt sich betroffen vom Geschehen. Sie habe die Kinder immer wieder in der Nachbarschaft herumlaufen und spielen sehen. Die Familie habe sie als freundliche Menschen erlebt, erzählt sie. Wenn die Familie vom Einkaufen kam, hätten die Kinder immer beim Hereintragen geholfen.

Vergiftung mit Kohlenmonoxid?

Eine Gasvergiftung als Ursache für die Tragödie scheint möglich. Doch liegt dem eine Straftat zugrunde oder ein technischer Defekt? Die Staatsanwaltschaft ermittelt. «Kohlenmonoxid können Sie weder riechen noch schmecken, noch sehen», sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Das Gas ist farb- und geruchlos und entsteht bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas.

Eine Vergiftung damit geschieht oftmals unbemerkt. Durch das Einatmen wird der Sauerstofftransport im Körper blockiert. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei höheren Konzentrationen drohen Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod.

Kohlenmonoxid-Austritt am Sonntag im Allgäu

Erst einen Tag zuvor hatte es im bayerischen Bad Grönenbach, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, Dutzende Verletzte nach einem Austritt von Kohlenmonoxid in einer Kapelle gegeben. Möglicherweise war hier ein defektes Heizgerät für den Gasaustritt während eines Gottesdienstes verantwortlich.