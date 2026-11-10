Nach dem Tod der 13-jährigen Schülerin Lisa gehen die Untersuchungen zur Aufklärung des Gewaltverbrechens weiter. Der Tatverdächtige stand schon früher im Fokus der Justiz - wegen Kinderpornografie.

Berlin (dpa) – Nach dem Gewaltverbrechen an der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn und dem Fund ihrer Leiche in Brandenburg geht die Auswertung von Spuren weiter. Gegen den 22 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelten Staatsanwaltschaften schon vorher wegen des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte.

Wie das Mädchen starb, ist weiterhin unklar. Nach einer Obduktion wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Der mutmaßliche Täter und die 13-Jährige hatten sich zuvor nicht gekannt, wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilte.

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Sonntagmittag mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung im selben unbewohnten Haus im brandenburgischen Bad Freienwalde gefunden, wo die Polizei auch das tote Mädchen entdeckte.

Der Verdächtige werde intensivmedizinisch behandelt, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Montag. Ermittler durchsuchten inzwischen seine Wohnung in Marzahn-Hellersdorf. Es seien «potenzielle Beweismittel» sichergestellt werden, hieß es.

Kinderpornografisches Material sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelte seit Januar 2025 gegen ihn wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Es geht dabei um Auswertungen von Zahlungen an eine Darknet-Plattform. Im März 2025 seien im Zuge einer internationalen Aktionswoche gegen Kinderpornografie die Wohnräume des Mannes durchsucht und Datenträger sichergestellt worden. «Auf diesen sollen über 900 inkriminierte Dateien enthalten sein, die er sich im Jahr 2023 beschafft haben soll», erklärte die Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen auch in Bayern

Zudem übernahm die Berliner Justizbehörde im April dieses Jahres ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Passau. Auf einem Mobiltelefon des Beschuldigten, der sich seinerzeit in Bayern aufgehalten habe, sei ebenfalls eine Vielzahl mutmaßlich kinderpornografischer Inhalte entdeckt worden, hieß es. Vorbestraft ist der Tatverdächtige nicht.

Spurensuche am Fundort

Lisas Tod Lisas machte bundesweit Schlagzeilen und löste große Anteilnahme aus. Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes ermittelt zu Ablauf und Hintergründen des Tötungsdeliktes. Am Fundort nahe der Grenze zu Polen sicherten Einsatzkräfte am Montag weiter Spuren.

Ungeklärt ist weiterhin, wann und wie Lisa in das Haus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde rund 50 Kilometer nordöstlich von Berlin gebracht wurde. Die 13-Jährige hatte die Wohnung ihrer Familie am Dienstag vergangener Woche morgens gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Bushaltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam sie nicht an.

Die Polizei suchte mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs dazu, dass die Polizei zu dem leerstehenden Haus ausrückte. Dort entdeckten Beamte dann Lisas Leiche und den schwer verletzten Tatverdächtigen.