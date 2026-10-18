Leipzig (dpa) - Am Flughafen Leipzig/Halle gab es in der Nacht einen großen Polizeieinsatz wegen eines Sicherheitsvorfalls. Die Bundespolizei bestätigte, dass ein Fahrzeug den Zaun durchbrochen habe. Es seien Bremsspuren zu sehen, sagte eine Sprecherin. Was zu dem Vorfall bekannt ist - und welche Fragen offen sind:

Was wir wissen

Was geschah: Kurz vor 23 Uhr wurde der Polizei zufolge eine «Beschädigung an einem Zaun zum Flughafen» festgestellt. Die Polizei sprach von einem «sicherheitsrelevanten Vorfall», der zur Sperrung der Nordpiste führte. Die Polizei durchsuchte das Gelände. Dabei fanden die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben zunächst weder das Fahrzeug noch unberechtigte Personen oder verdächtige Gegenstände. Die Suche nach dem Fahrzeug dauert an. Für den Tagesverlauf waren weitere Suchmaßnahmen mit zusätzlichen Einsatzkräften angekündigt.

Der Ort des Vorfalls: Der beschädigte Zaunabschnitt liegt nach Angaben von Flughafensprecher Uwe Schuhart an einer öffentlich zugänglichen Straße mit einer Notfallzufahrt für Einsatzkräfte wie die Feuerwehr. Das Tor sei unbeschädigt - solche Zufahrten würden bei großen Flughafenübungen genutzt. Die einzige Kamera am Abschnitt diene dem operativen Flughafenbetrieb und zeichne nicht auf. Der Zaun erfülle die gesetzlich geregelten nationalen und internationalen Standards und werde regelmäßig von Behörden überprüft.

Drei russische Antonow-Frachtflugzeuge dürfen wegen der EU-Sanktionen gegen Russland seit 2022 nicht starten. Sie stehen wie der beschädigte Zaun im Nordbereich, aber laut Schuhart nicht in unmittelbarer Nähe. Bis zu sechs ukrainische Antonow-Frachtflugzeuge befinden sich dagegen im Südbereich und damit deutlich weiter entfernt. Antonov Airlines hatte ihre Basis nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Leipzig verlegt, weil ein Flugbetrieb von ukrainischen Flughäfen aus nicht mehr möglich war.

Auswirkungen auf den Flugbetrieb: Laut Flughafensprecher Schuhart sind weder Passagier- noch Frachtverkehr eingeschränkt. Weil der Flughafen zwei Start-und-Landebahnen habe, gebe es keine Einschränkungen im Flugverkehr. Der Betrieb auf der Südpiste ging weiter, wie auch die Polizei mitteilte.

Was wir nicht wissen

Was die Hintergründe sein könnten: Über die Ursache und mögliche Hintergründe gibt es bislang keine Informationen. Die Polizei geht nach der Spurenlage mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ein Fahrzeug den Zaun durchbrochen hat. Auf Nachfrage verwies die Polizei auf das Loch im Zaun und die Spurenlage allgemein. Konkrete Hinweise wie Reifen- oder Bremsspuren nannte ein Sprecher nicht. Auch ein Unfall komme infrage, die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Die Suche nach dem Fahrzeug dauert an.

Wer dahintersteckt: Unklar ist auch, ob Personen unberechtigt auf das Flughafengelände gelangt sind. Die Polizei teilte am Morgen mit, dass keine unberechtigten Personen gefunden worden seien - die Suche lief weiter.

Ob es einen Zusammenhang zu früherem Vorfall gibt: Völlig unklar ist, ob es einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Vorfall und dem Drohnenvorfall von Anfang August gibt. Damals war am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen, die dort wegen des Kriegs in der Ukraine ebenfalls abgestellt sind, entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland für den versuchten Angriff verantwortlich; Moskau wies die Vorwürfe zurück.