Heiß wird es überall. Doch in einer Region des Landes besonders: Menschen im Nordrhein-Westfalen, Teilen von Hessen und Niedersachsen müssen sich auf eine «extreme Wärmebelastung» einstellen.

Berlin (dpa) – Für große Teile Nordrhein-Westfalens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor extremer Hitze ausgesprochen. Sie gilt auch für den nördlichsten Zipfel Hessens und Bereiche im Süden Hannovers, etwa um Meppen, Osnabrück und Göttingen. Für nahezu den Rest Deutschlands gilt eine Hitzewarnung: Es komme sehr warme bis heiße Luft von Südwesten, teilte der DWD mit.

Gefahr von Starkregen

Hinzu kommt laut Wetterdienst Gewittergefahr, vor allem morgens und am Vormittag kann es im Westen und Nordwesten einzelne, teils kräftige Gewitter geben – hier sind auch Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmische Böen möglich. Im Tagesverlauf könne es zudem über den Mittelgebirgen, im Südwesten, Norden und Nordosten lokal begrenzt kräftig gewittern. In Südbaden und Schwaben seien schwere Sturmböen mit über 100 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Die Gewitter sollen in der Nacht zu Samstag abklingen. Lediglich im Westen Deutschlands kann es dann noch gewittern, teils mit Unwetterpotential, wie der DWD prognostiziert.

Warnungen des Wetterdienstes