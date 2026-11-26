Schüler müssen ihre Schulen verlassen, Anwohner sollen das Gebiet meiden: Nach einer Explosion in einem Öllager in Bangkok war die Lage zunächst unklar. Aber es gibt Verletzte.

Bangkok (dpa) - Nach einer schweren Explosion in einer Ölanlage ist über der thailändischen Hauptstadt Bangkok eine riesige schwarze Rauchwolke aufgestiegen. Vorausgegangen war ein gewaltiger Feuerball, wie auf im Internet verbreiteten Videos zu sehen war. Die Behörden forderten Anwohner in der Umgebung per Pushnachricht auf dem Handy auf, sich umgehend in Sicherheit zu bringen.

Auch Schüler aus nahe gelegenen Schulen seien evakuiert worden, hieß es in Medienberichten. Augenzeugen berichteten zudem auch in weit entfernten Stadtteilen der Mega-Metropole, dass Rauchschwaden am Himmel sichtbar gewesen seien.

Mindestens sieben Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, schrieb die Zeitung «Khaosod» unter Berufung auf die Leitstelle für medizinische Notfälle. Über Todesopfer lagen keine Berichte vor. Die Behörden schrieben weiter, das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle.

Ursache noch unklar

Der Brand war am frühen Nachmittag (Ortszeit) in einer Öllageranlage des Energieunternehmens Bangchak im Bezirk Phra Khanong ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehrleute und Rettungskräfte rückten zum Unglücksort aus, wie die Zeitung «Thai Enquirer» berichtete.

Die Ursache der Explosion und das Ausmaß der Schäden waren zunächst unklar. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden und den Sicherheitsanweisungen Folge zu leisten.