Nach der Explosion in einer Feuerwerksfabrik in der Provinz Hunan steigt die Zahl der Toten weiter. Was ist bekannt?

Peking (dpa) – Nach der schweren Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina ist die Zahl der Toten auf 37 gestiegen. Ein weiterer Mensch werde noch vermisst, berichtete der chinesische Staatssender CCTV. 51 Verletzte werden demnach im Krankenhaus behandelt, darunter 5 Schwerverletzte.

Die Explosion hatte sich am Montag in der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan ereignet, die wegen der vielen dort ansässigen Feuerwerksbetriebe als Chinas Feuerwerkshochburg gilt. Nach Behördenangaben ist die Suche am Unglücksort inzwischen weitgehend abgeschlossen. Mehr als 1.500 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort.

Immer wieder tödliche Unfälle

Die Polizei habe wegen möglicher Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem schweren Unfall acht Menschen vorgeladen, berichtete CCTV. Die Ursache werde weiter untersucht.

China produziert einen Großteil der weltweit gehandelten Feuerwerkskörper. Bei der Herstellung kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten. Im Juni 2025 waren bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Hunan neun Menschen ums Leben gekommen.