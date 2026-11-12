Auf illegalen Online-Marktplätzen verkaufen Kriminelle Waffen und Drogen. Ermittler aus 14 Ländern gingen nun gegen sie vor. Allein in Deutschland gab es 41 Festnahmen.

Den Haag (dpa) – Ermittler aus 14 Ländern haben dem kriminellen Handel im Darknet einen Schlag versetzt. Insgesamt 354 Personen wurden festgenommen, davon 41 in Deutschland, teilte Europol in Den Haag mit. Fast sechs Tonnen Drogen und mehr als 210 Millionen Euro an kriminellen Vermögen seien weltweit sichergestellt worden.

Operation Tornado richtete sich Europol zufolge gezielt gegen Cybercrime, Drogenhandel und den illegalen Handel mit Schusswaffen und dauerte von Mai 2025 bis Oktober 2026. Hunderte von Häusern seien durchsucht worden. Festgenommen wurden demnach sowohl Händlern als auch Käufer.

Handel ging nach Schließung illegaler Marktplätze weiter

Die Großaktion folgte ähnlichen Operationen gegen kriminelle Netzwerke in den vergangenen Jahren, teilte Europol mit. Dabei waren fünf große illegale Marktplätze geschlossen worden. Dieser neue Einsatz ist gemessen an der Zahl der Festnahmen einer der erfolgreichsten. Er zeigt Europol zufolge «die Widerstandsfähigkeit der Darknet-Marktplätze trotz der Schließung».

In Deutschland waren neben dem Bundeskriminalamt verschiedene Polizei und Zollfahndungsbehörden beteiligt, darunter auch Behörden in Frankfurt am Main, Köln und Oldenburg.

Über 200 Millionen Euro sichergestellt

In den USA wurden Europol zufolge 132 Personen festgenommen. Dort stellten die Fahnder fast fünf Tonnen Drogen sicher und mehr als 150 Millionen Euro in bar und Kryptowährungen.

In Europa waren rund 950 Kilogramm Drogen beschlagnahmt worden, darunter 150 Kilo Amphetamine in Deutschland und 150 Kilo Ketamin in Großbritannien. Insgesamt seien in Europa auch über 60 Millionen Euro an Vermögenswerten sichergestellt worden. In Großbritannien waren 59 Personen festgenommen worden, in Ungarn 45 und in Frankreich 23.

Als Darknet wird ein abgeschirmter, nur über eine spezielle Software zugänglicher Bereich des Internets bezeichnet, der über gängige Suchmaschinen oder Browser nicht erreichbar ist. Die Kommunikation wird verschlüsselt, sodass Urheber und Nutzer meist unerkannt bleiben. Über das Darknet sind unter anderem illegale Marktplätze für Drogen, Waffen sowie gestohlene Daten erreichbar. Es wird jedoch nicht ausschließlich von Kriminellen verwendet – auch Menschen in autoritär regierten Staaten nutzen es, um sich frei zu äußern oder Kontakt zu Journalisten aufzunehmen.